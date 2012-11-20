Оглашение приговора по делу Макар перенесли еще на неделю

Как сообщает корреспондент УНИАН, адвокат матери О.Макар Татьяны Суровицкой – Николай Катеринчук заявил журналистам, что, по его мнению, причиной переноса стало большое количество журналистов, которое собралось в зале заседаний.

«Есть мнение, что сегодня приговор не оглашен только потому, что много средств массовой информации», - сказал Н.Катеринчук.

Отвечая на вопросы журналистов, он также сказал, что «приговор может быть мягким», поскольку в последнее время ведется «информационная война». «Появилась Хельсинкская группа, какие-то иски, квартиры, драки, - отметил Н.Катеринчук. - Вот что сегодня как будто бы должно обсуждаться в СМИ, а не мягкий приговор по изнасилованию».

«Вы увидите, что во всех политических ток-шоу на этой неделе эта тема будет очень активно обсуждаться, но она не будет связана с приговором. Это информационная война, чтобы сбить внимание людей к самому приговору по изнасилованию и убийству и заменить его на всякую трепню, которая не имеет никакого отношения к делу», - добавил адвокат.

Т.Суровицкая, отвечая на вопросы журналистов, отрицает упреки общественников Николаевской приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека в том, что она не занималась воспитанием дочери.

Она также заявила, что категорически не согласна и с информацией о покупке ею квартир, дорогостоящей мебели и бытовой техники.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом пытались сжечь заживо. Девушка умерла 29 марта в Донецком ожоговом центре, где она находилась с 16 марта и перенесла несколько операций. Прокуроры требуют приговорить обвиняемого по делу об изнасиловании и убийстве О.Макар Евгения Краснощека к пожизненному заключению, а Артема Погосяна и Максима Присяжнюка – к 14 и 15 годам лишения свободы.

Николаевская женская организация «Дана» заявила, что намерена подать в суд на Татьяну Суровицкую, мать погибшей от рук насильников Оксаны Макар, - за халатное отношение к своим родительским обязанностям и необеспечение безопасности своей дочери. В настоящее время в Жовтневом райотделе внутренних дел рассматривается заявление от имени женской организации «Дана», основанное на документах, которые были переданы в прокуратуру Николаевской области. Документы получены из интерната, в котором несколько лет находилась О.Макар, и содержат подтверждение того, что Суровицкая способствовала тому, что в 12 лет Оксана фактически была отдана в сексуальное рабство, а затем занималась проституцией.

Также правозащитники имеют достоверные сведения о том, что Суровицкая является владелицей двух квартир в Николаеве, купленных в последнее время.