Оглашение приговора по делу Макар перенесли еще на неделю

16:07, 20 ноября 2012
Общество
1622 0

В Центральном районном суде г. Николаева оглашение приговора по делу Оксаны Макар перенесено судом на 27 ноября.

Приговор убийцам Макар придется ждать до 27 ноября

Как сообщает корреспондент УНИАН, адвокат матери О.Макар Татьяны Суровицкой – Николай Катеринчук заявил журналистам, что, по его мнению, причиной переноса стало большое количество журналистов, которое собралось в зале заседаний.

«Есть мнение, что сегодня приговор не оглашен только потому, что много средств массовой информации», - сказал Н.Катеринчук.

Отвечая на вопросы журналистов, он также сказал, что «приговор может быть мягким», поскольку в последнее время ведется «информационная война». «Появилась Хельсинкская группа, какие-то иски, квартиры, драки, - отметил Н.Катеринчук. - Вот что сегодня как будто бы должно обсуждаться в СМИ, а не мягкий приговор по изнасилованию».

«Вы увидите, что во всех политических ток-шоу на этой неделе эта тема будет очень активно обсуждаться, но она не будет связана с приговором. Это информационная война, чтобы сбить внимание людей к самому приговору по изнасилованию и убийству и заменить его на всякую трепню, которая не имеет никакого отношения к делу», - добавил адвокат.

Т.Суровицкая, отвечая на вопросы журналистов, отрицает упреки общественников Николаевской приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека в том, что она не занималась воспитанием дочери.

Она также заявила, что категорически не согласна и с информацией о покупке ею квартир, дорогостоящей мебели и бытовой техники.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом пытались сжечь заживо. Девушка умерла 29 марта в Донецком ожоговом центре, где она находилась с 16 марта и перенесла несколько операций. Прокуроры требуют приговорить обвиняемого по делу об изнасиловании и убийстве О.Макар Евгения Краснощека к пожизненному заключению, а Артема Погосяна и Максима Присяжнюка – к 14 и 15 годам лишения свободы.

Николаевская женская организация «Дана» заявила, что намерена подать в суд на Татьяну Суровицкую, мать погибшей от рук насильников Оксаны Макар, - за халатное отношение к своим родительским обязанностям и необеспечение безопасности своей дочери. В настоящее время в Жовтневом райотделе внутренних дел рассматривается заявление от имени женской организации «Дана», основанное на документах, которые были переданы в прокуратуру Николаевской области. Документы получены из интерната, в котором несколько лет находилась О.Макар, и содержат подтверждение того, что Суровицкая способствовала тому, что в 12 лет Оксана фактически была отдана в сексуальное рабство, а затем занималась проституцией.

Также правозащитники имеют достоверные сведения о том, что Суровицкая является владелицей двух квартир в Николаеве, купленных в последнее время.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter