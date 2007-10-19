20 октября в 20-00 в “Мистецькому Арсеналі” состоится “Второй день рождения современной украинской культуры”. Организаторы: некоммерческое Интернет-издание о культуре SUMNO.com, ГП «Культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький Арсенал». В программе: презентация стихотворений Сергея Жадана из новой книги «Марадона», сольный концерт группы «Мертвий Півень»; “Радио Live: стихо-танцы в полумраке»; видеоперфоменсы Дмитрия Ермолова. (ул. Январского Восстания 30, ст..м. Арсенальная). Нужна аккредитация. Телефони:8066 88 63 567, info@sumno.com, 8050 749 5599, press@artarsenal.in.ua.