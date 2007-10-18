Кабмин повысил банкам плату за пользование средствами Пенсионного фонда

Кабинет Министров повысил с 50% до 100% учетной ставки НБУ плату банков за пользование средствами Пенсионного Фонда Украины

Об этом заявил министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ после заседания Кабинета Министров Украины, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной политики.

По словам М.ПАПИЕВА, постановление относительно уточнения размера процентов, которые ежемесячно платятся банками в бюджет Пенсионного фонда за пользование свободными остатками фонда, было одобрено 17 октября на заседании правительства.

"Мы повысили с 50% до 100% учетной ставки Национального банка Украины плату за пользование временно свободными остатками средств Пенсионного фонда, которые находятся на его счетах, а также на счетах его органов и счетах, открытых предприятиям почтовой связи для учета средств фонда”, – сказал М.ПАПИЕВ.

Министр отметил, что данное решение даст возможность более эффективно использовать свободный ресурс пенсионных средств и, соответственно, увеличить доходы Пенсионного фонда Украины.