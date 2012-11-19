НБУ обязал выдавать валютные переводы физлицам в гривне

Национальный банк Украины обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.

Об этом говорится в постановлении НБУ №476 от 16 ноября, опубликованном в газете «Урядовый курьер» №212 от 17 ноября.

«Установить сроком на шесть месяцев требование об обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины поступлений из-за рубежа в иностранной валюте в пользу физических лиц (резидентов и нерезидентов) на сумму, которая равна или превышает в эквиваленте 150 тыс. грн в месяц», - говорится в постановлении.

При этом в документе отмечается, что данное требования касается и поступлений в российских рублях.

Кроме того, указывается, что «выплата перевода, который поступил в иностранной валюте из-за рубежа в пользу физического лица на сумму, которая равна или превышает в эквиваленте 150 тыс. грн в месяц, осуществляется в гривнях и зачисляется на текущий счет получателя перевода».

Постановление вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 16 ноября т.г. подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок».

В законе за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.

Кроме того, НБУ предоставляется право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов действия на денежно-кредитный рынок» 6 ноября.