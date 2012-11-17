Минздрав предлагает использовать органы умерших по умолчанию

Как пишет газета «Сегодня», законопроект передан в парламент две недели тому назад.

«Сейчас его изучает парламентский комитет по здравоохранению. Потом он должен передать его на рассмотрение Рады. Но думаю, что это будет уже при новом созыве», - сообщил изданию директор Координационного центра трансплантации органов, тканей и клеток Минздрава Руслан Салютин.

Главный трансплантолог Украины Александр Никоненко объяснил, что в нашей стране 7 центров трансплантации готовы к постоянной работе, но трупное донорство практически блокировано.

«У нас в стране делают сотню пересадок почек на год, одну - сердца, и 12-14 - печени. При этом ежегодно трансплантации почки требуют свыше 2000 человек, печени - около 1000, сердца - 500-700», - объяснил он.

А.Никоненко отметил, что сейчас после смерти человека согласие на пересадку его органов должен дать родственник, но он находится в тяжелом психологическом состоянии и чаще всего отказывает.

По его словам, при разработке закона авторы ориентировались на опыт России, Беларуси, Италии, Австрии.

После принятия закона все украинцы станут потенциальными донорами. Им 2 месяца будут разъяснять, что они могут отказаться от сдачи органов: для этого нужно будет написать заявление и отнести в поликлинику по месту жительства, или даже отправить по электронной почте Гостаможслужбе по трансплантации. Это ведомство создаст единый реестр отказников, а также будет контролировать работы по забору органов и поиск потенциальных доноров.

В больницах будут работать специалисты, которые будут подыскивать потенциальных доноров в отделениях реанимации и информировать о них центры по забору органов.

«Если консилиум медиков в больнице констатирует смерть мозга пациента, то после беседы с родственниками органы человека смогут изъять», - отмечает А.Никоненко и добавляет, что даже после принятия закона родственники смогут запретить забирать органы у умерших.

Трансплантолог признает, что в Украине население очень негативно относится к презумпции согласия, и поэтому нужно, чтобы известные люди - спортсмены, политики, звезды - публично поддержали этот законопроект.

По словам медицинского адвоката Людмилы Солоп, закон может быть полезный, но нужно смотреть, какие в нем предусмотрены механизмы против злоупотреблений. Среди возможных рисков - то, что трансплантология предусматривает не только пересадку внутренних органов, но и сухожилий, мышц, кожи. То есть человека смогут просто разобрать на органы и родственникам даже нечего будет похоронить.

Еще один риск, о котором напоминают юристы - некачественные органы для трансплантологии и процветание «черного» рынка органов.

Авторы закона заверяют, что такие злоупотребления будут невозможны благодаря строгому контролю. «У нас в стране черная трансплантология в принципе невозможна», - заверяет главный трансплантолог Украины.