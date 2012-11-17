В четырех районах Киева из кранов потечет зеленая вода

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Из-за красителя из кранов потечет вода, окрашенная в зеленый цвет.

Как отметили в ведомстве, это поможет выявить места повреждений в системе теплоснабжения города.

После этого "Киевэнерго" ликвидирует места вероятных повреждений теплосетей. Процедура будет проведена лишь в четырех районах столицы - зеленую воду смогут наблюдать жители Голосеевского, Соломенского, Подольского и Шевченковского районов Киева.

Хотя краситель и является экологически безопасным, представители "Киевэнерго" советуют не использовать цветную воду для стирки и приготовления пищи.