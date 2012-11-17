В четырех районах Киева из кранов потечет зеленая вода
19:32, 17 ноября 2012Общество
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Во вторник, 20 ноября, "Киевэнерго" введет в воду, циркулирующую в тепловых сетях в пределах обслуживания станции теплоснабжения № 1 в Киеве, пищевой органический краситель флуоресцеин.
Воду советуют не использовать для стирки и приготовления пищи
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Из-за красителя из кранов потечет вода, окрашенная в зеленый цвет.
Как отметили в ведомстве, это поможет выявить места повреждений в системе теплоснабжения города.
После этого "Киевэнерго" ликвидирует места вероятных повреждений теплосетей. Процедура будет проведена лишь в четырех районах столицы - зеленую воду смогут наблюдать жители Голосеевского, Соломенского, Подольского и Шевченковского районов Киева.
Хотя краситель и является экологически безопасным, представители "Киевэнерго" советуют не использовать цветную воду для стирки и приготовления пищи.
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