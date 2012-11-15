Киевэнерго привлекла многомиллионный кредит у компании Ахметова

Компания “Киевэнерго” по итогам тендера привлекла у компании группы DTEK Holdings Limited кредитную линию на 185,9 млн гривень (в эквиваленте в долларах).

Об этом пишет муниципальная газета «Хрещатик» с ссылкой на сообщение на веб-портале государственных закупок.

Срок кредитования - 3 года. Целевое назначение кредитных средств: для осуществления уставной деятельности заемщика, в том числе для пополнения оборотных средств. Эффективная процентная ставка по кредитной линии - 9% годовых.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.