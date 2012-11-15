МВД: ДНК экспертиза подтвердила, что охранников «Каравана» убил Мазурок

Об этом сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины.

«В МВД имеются результаты экспертизы ДНК по уголовному делу об убийстве охранников в ТЦ «Караван». На исследование были переданы образцы материала, изъятого у Мазурка дома, на месте совершения убийства в торговом центре, а также образцы, изъятые у него самого. Результаты экспертизы свидетельствуют, что именно это лицо совершило это преступление», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «на изъятой у него по месту жительства обуви, найдена кровь, принадлежавшая одному из охранников. На предметах, изъятых по месту жительства его родственников, тоже найдена ДНК, которая отвечает крови, принадлежащей Мазурку».

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Поэтому, уверяют в УСО МВС Украины, « сегодня милицией доказано, что именно Мазурок находился в торговом центре Караван и совершил это преступление».

В милиции еще раз отметили, что «правоохранители теперь проверяют причастность этого лица к совершению целого ряда нераскрытых преступлений с применением огнестрельного оружия».

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Ярослав Мазурок.

7 ноября в Киеве был найден мертвым мужчина, похожий на Я.Мазурка. По предварительным данным милиции, мужчина покончил с собой, выстрелив себе в висок из пистолета. В МВД уточнили, что в одежде самоубийцы был найден паспорт на имя Я.Мазурка.

8 ноября Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило, что отпечатки пальцев рук погибшего идентичные следам пальцев рук, «изъятым при осмотре места убийства трех охранников ТРЦ «Караван».