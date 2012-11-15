Милиция: «Дело Мазурка» еще долго-долго будет вестись

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил начальник Главного управления МВД Украины Василий Фаринник.

По его словам, милиция продолжит расследование этого дела, пока также не установит его возможных сообщников, где он скрывался, у кого брал оружие и чем занимался в прежние годы.

«То, что он (Ярослав Мазурок) совершил преступление в «Караване», - мы считаем, что это доказано на сегодняшний день, но только после того, как мы проведем эту работу, мы уже будем об этом говорить более категорично», - сказал В.Фаринник.

По его словам, в настоящее время следственные органы поэтапно отрабатывают Я.Мазурка на предмет его возможной причастности к другим совершенным аналогичным способом преступлениям.

«Эта вся работа - она еще долго-долго будет вестись, тем более, что на сегодняшний день мы уже дали разрешение жене на похороны. Она уже сегодня могла забрать тело из морга, но до обеда еще не забрала. Спешить, как говорится, некуда, потому что есть очень много нераскрытых преступлений, которые совершены способом, похожим на совершенное убийство в «Караване», и поэтому это все нужно проверить», - отметил В.Фаринник.

При этом он уверил, что никаких специальных подходов для того, чтобы списать нераскрытые преступления на покойника, не будет.

Начальник ГУ МВД отметил, что при этом родственники Я.Мазурка смогут воспользоваться услугами адвокатов для того, чтобы доказывать его невиновность.

В.Фаринник также сказал, что в связи с тем, что подозреваемый умер, приговора в отношении его не будет. «Мы не будем спешить и не закончим следствие до тех пор, пока не ответим себе на все вопросы», - подчеркнул В.Фаринник.

Он также отметил, что для следствия, конечно, было бы лучше, если бы Я.Мазурок был задержан живым, и тогда было бы возможно непосредственно от него получить ответы на все вопросы.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Ярослав Мазурок.

7 ноября в Киеве был найден мертвым мужчина, похожий на Я.Мазурка. По предварительным данным милиции, мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в висок из пистолета. В МВД уточнили, что в одежде самоубийцы был найден паспорт на имя Я.Мазурка.

8 ноября Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило, что отпечатки пальцев рук погибшего идентичны со следами пальцев рук, «изъятых при осмотре места убийства трех охранников ТРЦ «Караван».