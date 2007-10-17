Коалиция считает уровень энергобезопасности частью безопасности страны
(по пунктам, согласно тексту Соглашения)
Коалиция демократических сил намерена достичь высокого уровня энергобезопасности как составляющей национальной безопасности Украины.
Об этом говорится в тексте коалиционного соглашения между БЮТ и НУ-НС, обнародованного сегодня на сайтах этих политических сил.
В частности, достижение высокого уровня энергетической безопасности предусматривает:
уменьшение критической зависимости от единственного источника импорта энергоносителей, диверсификация путей и источников их снабжения;
сохранение в государственной собственности магистральных нефте- и газопроводов, а также амиакопроводов;
снижение энергоемкости ВВП и переход к энергосберегающей модели национальной экономики;
укрепление энергетического сотрудничества и координация энергетической политики с Европейским Союзом;
взаимовыгодное сотрудничество с Россией, странами Центральной Азии, другими партнерами в энергоснабжении на основе долгосрочных, прозрачных, взаимовыгодных договоренностей без теневых посредников;
развитие собственной сырьевой и ресурсной базы, расширение разведки и добычи запасов нефти и газа, создание элементов собственного цикла производства ядерного топлива;
финансирование энергосберегающих проектов за счет расходов из государственного и местных бюджетов, а также коммерциализации энергосбережения, внедрение системы экономического стимулирования энергосберегающих технологий;
использование альтернативных источников энергоносителей (биотопливо, ветроэнергетика и другие).