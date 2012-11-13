Завтра в Украине - облачно с прояснениями

Ночью и утром в западных областях кое-где туман.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на крайнем юге страны отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 0-5° тепла, в западных областях местами - 3-1° мороза, днем - 3-8° тепла, на Закарпатье - до 11°; в Крыму ночью - 4-9° тепла, днем - 7-12°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 0-5° тепла, днем - 3-8°.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-3° тепла, днем - 5-7°.