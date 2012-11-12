СМИ: Выживший во время стрельбы в «Караване» охранник опознал Мазурка

Об этом пишет газета «Сегодня», ссылаясь на свои источники в МВД.

«В субботу, рассказал источник в МВД, на опознание трупа Мазурка пригласили единственного выжившего в «караванской бойне» охранника. По сведениям «Сегодня», он тело опознал. Теперь в МВД собираются якобы допросить адвоката супруги Мазурка Лаврентия Кухалейшвили. Он утверждал, что Мазурка будто бы похитили, потом убили и подбросили тело. По поводу этих его заявлений и будет допрос», пишет издание.

Также "Сегодня" сообщает некоторые подробности того, что происходило в день самоубийства Я.Мазурка. По данным издания, Я.Мазурок покончил с собой около 9.00. «По слухам, его в это время видели недалеко от его же дома на Полковой и возле бревна, рядом с которым нашли труп, несколько человек (но не узнали из-за натянутой до бровей трикотажной шапочки). Причем один свидетель заметил, как этот человек в синей куртке и брюках цвета хаки сидел на бревне, о чем-то глубоко задумавшись. А через минуту раздался выстрел (свидетель решил, что это просто хлопок и не вернулся посмотреть, что случилось). Похоже, что Мазурок откуда-то пришел в этот район, подошел близко к своему дому, возможно, рассчитывая увидеть родных, потом вернулся к бревну и покончил с собой (неспроста же у него был всего один патрон)», - отмечает газета.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и предпринимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Я.Мазурок.

7 ноября в Киеве был найден мертвым мужчина, похожий на Я.Мазурка. В МВД уточнили, что найденный в одежде самоубийцы паспорт выдан на имя Я.Мазурка.

8 ноября Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило, что отпечатки пальцев рук погибшего идентичны следам пальцев рук, «изъятых при осмотре места убийства трех охранников ТРЦ «Караван».