Черновецкий обещает не допустить повторения газовых взрывов в Киеве

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал поручение открытому акционерному обществу «Киевгаз» усилить контроль за эксплуатацией газовых систем столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

“Я уже поручил «Киевгазу» усилить контроль за эксплуатацией газовых систем всех жилых домов Киева. Хотя столичные газовики и без того постоянно контролируют работу сети и распределительных пунктов», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его мнению, трагедия в Днепропетровске могла произойти в результате ошибки в эксплуатации газовой системы или из-за халатности газовиков.

«Если трагедия все же произошла из-за халатности местных служб, то это можно расценивать как неумышленное преступление, ведь в результате погибли люди. А тем, кто занимается эксплуатацией и обслуживанием жилищно-коммунальной сферы, необходимо тщательным образом относится к своей работе и помнить, к чему может привести подобная халатность», - сказал столичный председатель.

Мэр Киева также отметил, что трагедия должна стать уроком для всех представителей местного самоуправления, уроком, который ни в коем случае не должен повториться. «Киевская власть не допустит повторения подобной трагедии в столице”, - заверил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.