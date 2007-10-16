Партия регионов настаивает, что должна войти в правящую коалицию

Партия регионов настаивает на необходимости формирования такой коалиции политических сил в Верховной Раде Украины, которая будет отображать интересы максимального числа избирателей. Об этом идет речь в заявлении ПР, переданном УНИАН.

В частности, в заявлении отмечается, что Партия регионов стала первой по результатам внеочередных парламентских выборов 2007 года и набрала наибольшее количество голосов избирателей. ПР заявляет, что “при любых условиях” будет защищать интересы каждого гражданина Украины, делать “все зависящее ради повышения уровня жизнь граждан, развития национального производства, укрепления местного самоуправления, защиты прав и свобод граждан, свободы слова, развития демократии в нашей стране”.

В то же время, отмечает Партия регионов, “досрочные выборы, к сожалению, еще больше разделили Украину на два лагеря. Безответственные политики, которые свои собственные амбиции и аппетиты ставят выше национального интереса, опять провоцируют глубокий кризис в украинском обществе. Они не слышат призыва Президента к национальному примирению и пренебрегают его требованием сесть за стол переговоров со всеми парламентскими силами ради страны и ее граждан”.

“Создание образа врагов, призывы к мести, популистские лозунги и политический шантаж свидетельствуют о желании некоторых политиков повернуть в Украину принцип «Если мы победили – конец вам!». Недавняя история уже показала нелепость такого подхода. Такая политика является формой войны и неприемлемая для современных демократических стран”, идет речь в заявлении.

При этом ПР заявляет: “Мы будем твердо защищать интересы избирателей. Как победители выборов, мы сделаем все необходимое, чтобы в кратчайший срок сформировать такую эффективную коалицию политических сил в Верховной Раде, которая будет отображать интересы максимального числа избирателей. Пренебрежение выбором украинского народа неминуемо приведет к разрушению экономики, гражданского мира и политической стабильности в стране”.

“Партия регионов твердо настаивает на необходимости достижения национального понимания с целью объединения народа Украины и создания эффективной власти. Мы призываем к этому все действительно патриотические и ответственные украинские политические силы”, - идет речь в заявлении.