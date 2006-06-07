Ющенко отмечает улучшение инвестиционного климата

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Гааге встретился с руководителями ведущих нидерландских компаний, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

С украинской стороны участие во встрече приняли министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, министр топлива и энергетики Иван ПЛАЧКОВ, министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО, министр экономики Арсений ЯЦЕНЮК, глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ, Посол Украины в Нидерландах Александр КУПЧИШИН.

Со стороны Королевства Нидерланды – представители ведущего международного банка АБН АМРО, одного из крупнейших кооперативных банков мира – РАБОБАНК, Нидерландского банка, Комиссии финансовых рынков Нидерландов (AFM), кредитно-страховой компании «Атрадиус» и других.

Обращаясь к бизнесменам, В.ЮЩЕНКО отметил, что годовой товарооборот между Украиной и Нидерландами в настоящее время превышает один миллиард долларов США. Приблизительно такую же сумму составляют инвестиции нидерландских компаний в украинскую экономику за первый квартал 2006 года, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Это позволяет нам говорить о серьезных изменениях в инвестиционном климате Украины», – отметил В.ЮЩЕНКО.

При этом глава государства подчеркнул, что в Украине понимают имеющиеся проблемы в экономике, решение которых происходит путем отраслевыых реформ. Главной задачей в этом направлении Президент назвал борьбу с коррупцией и завершение судебной реформы. Он также отметил необходимость проведения эффективных реформ в фискальной, бюджетной, регуляторной, социальной сферах и на таможне.

Нидерландских бизнесменов интересовали вопросы адаптации украинских стандартов и норм к европейским, развития благоприятной конкурентной среды, защиты прав на интеллектуальную собственность, дальнейшего развития свободы слова в Украине, разгосударствления СМИ, политики Украины в области энергосбережения, сотрудничества в медицинской сфере.