Милиционер, ограбивший инкассаторскую машину, отделался условным сроком

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Печерского района.

В частности, как говорится в сообщении, младшему инспектору сопровождения спецподразделения службы инкассации УГСО ГУ МВД Украины в Киевской области назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. По приговору суда он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

По данным прокуратуры, при вынесении приговора суд учел, что подсудимый сознался в совершении кражи, раскаялся и уже вернул банку почти все деньги.

Как сообщалось, милиционер охранял деньги одного из столичных банков во время перемещения их инкассаторской машиной. Воспользовавшись отсутствием в машине водителя-охранника, он взял инкассаторскую сумку, которая лежала на полу в салоне автомобиля, и положил ее в собственный рюкзак. Уже на следующий день на похищенные деньги страж порядка купил себе пневматическое оружие, 45 тыс. грн дал товарищу на приобретение автомобиля, часть средств потратил на такси и продукты питания.

Он освобожден из органов милиции, до суда он находился на подписке о невыезде.