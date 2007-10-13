Коммунисты наделали шороху в Житомире во время праздничного парада

В Житомире коммунисты во главе с секретарем Житомирского обкома КПУ, депутатом Житомирского горсовета Зинаидой СТРЯКИНОЙ предприняли попытку сорвать праздничный парад по случаю 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, во время прохождения участников парада по главным улицам Житомира - Киевской, Михайловской и Московской колонну сопровождали машины с красными флагами КПУ и громкоговорителем, из которого раздавалось" Позор!" и критические высказывания в адрес воинов УПА. В параде приняли участие около 60 человек, которые несли флаги ВО "Свобода" и скандировали "ОУН-УПА - государственное признание!".

Одновременно с парадом по случаю 65-й годовщины создания УПА, активисты Житомирского обкома КПУ провели митинг протеста возле кинотеатра "Украина". Альтернативный митинг КПУ прошел под лозунгом "ОУН-УПА - предатели, а не воины!".

Кроме того, во время митинга, которым завершился праздничный парад по случаю 65-й годовщины создания УПА, на улице Михайловской члены КПУ распространяли листовки с лозунгом "У войск СС и ОУН-УПА - одно лицо!", со стихотворением Василия Симоненко «Ще не вмерла Україна!» и текстом "Десятки тисяч воїнів Радянської армії, підпільників і партизан, мирних жителів, в тому числі поляків, євреїв, було закатовано , розстріляно бандерівцями, вояками ОУН-УПА, СС Галичина, "Нахтігаль" і "Роланд", які слугували фашистській Німеччині, за що отримували від неї нагороди".

Председатель Житомирской областной организации ВО "Свобода" Руслан КОЦЮБИНСКИЙ, комментируя УНИАН действия коммунистов, отметил, что "КПУ не удастся опозорить честь воинов ОУН -УПА".

В свою очередь, ветеран ОУН-УПА Михаил КОТ раскритиковал своих политических оппонентов (КПУ) и призвал общественность "нести ежедневно с собой в сердце идею украинского повстанца".

Справка УНИАН. Накануне парада активисты Житомирской областной организации ВО "Свобода" распространили по Житомиру листовки с лозунгом "Українець! Українко! Час рішучих дій настав!", где жителей областного центра приглашали сегодня в 14 часов на парад в центре Житомира.