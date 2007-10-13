Количество жертв взрыва в Днепропетровске увеличилось до восьми человек

Количество жертв взрыва газа в жилом доме в Днепропетровске увеличились до восьми человек. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского председателя Днепропетровска.

По данным пресс-службы, 21 человек госпитализирован, в том числе – четверо детей. Все жители дома на данный момент эвакуированы.

Подразделения МЧС продолжают разбирать завалы в разрушенном жилом доме.

Официальных заявлений должностных лиц относительно взрыва пока нет.

По предварительной информации, в Днепропетровск сегодня должен прибыть министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

В этом жилом доме четыре подъезда, два из которых разрушены взрывом, причем один – полностью.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, 10.45 в Днепропетровске произошел взрыв бытового газа в жилом доме, расположенном на массиве Победа, ул. Мандриковская, 127.