Работа консьержей будет официально отнесена к охранной деятельности

В Киеве утвержден ряд мероприятий по усовершенствованию работы службы консьержев, обеспечения охраны жилых домов и поддержки правопорядка в микрорайонах города Киева, одним из которых есть утверждение официального статуса работников службы консьержев.

Об этом идет речь в распоряжении Киевского городского председателя от 10 октября 2007 г., текст которого обнародован на официальном веб-портале городской власти.

Решение принято, учитывая необходимость создания дополнительных рабочих мест и обеспечения социальной защиты работников отмеченной службы, отмечается в документе.

При осуществлении соответствующих мероприятий по предоставлению официального статуса работникам службы консьержев Управление взаимодействия с судами, правоохранительными органами и органами юстиции КГГА должно руководствоваться тем, что их функции относятся к охранной деятельности.

Принятым решением Главному управлению жилищного хозяйства и Главному финансовому управлению совместно с районными госадминистрациями поручено внести на рассмотрение Киевсовета предложения относительно определения в бюджете города Киева необходимых средств на содержание службы консьержев в жилых домах, которые находятся в ведении предприятий, учреждений и организаций коммунальной собственности.

В свою очередь, Главное управление жилищного хозяйства после определения источников и объемов финансирования обязано на конкурсных условиях определить предприятия, учреждения и организации, которые с помощью службы консьержев будут осуществлять охрану жилых домов и поддерживать правопорядок в микрорайонах города Киева. Это же управление должно оказать методическую, правовую и организационную помощь объединениям совладельцев многоэтажных домов и жилищно-строительным кооперативам относительно предоставления этой службе официального статуса.

В распоряжении также отмечается, что ГУ жилищного хозяйства совместно с райгосадминистрациями в течение месяца со дня выхода этого распоряжения должны произвести инвентаризацию помещений и имущества, которое было предоставлено службе консьержев за счет бюджетных средств.

Кроме того, Управлению взаимодействия с судами, правоохранительными органами и органами юстиции поручено на протяжении двух недель со дня выхода этого распоряжения совместно из ГУ МВД Украины в г. Киеве проработать вопрос внедрения централизованных пунктов охраны квартир и создания групп быстрого реагирования на нарушение правопорядка в жилищных микрорайонах столицы.