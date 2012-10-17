В Днепропетровске ищут «минёра»

Как сообщил УНИАН начальник центра общественных связей управления внутренних дел в Днепропетровской области Алексей Щербатов, сегодня около 12.00 на номер 102 поступило сообщение о заминировании кинотеатра по адресу проспект Правды, 86.

«Были эвакуированы 280 человек. Специалисты взрывоопасных веществ не обнаружили», - сообщил А.Щербатов.

По данным милиции, сейчас устанавливается личность злоумышленника.