В Днепропетровске ищут «минёра»
23:36, 17 октября 2012Общество
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В Днепропетровске милиция ищет сообщившего о "минировании" кинотеатра «Правда-кино».
Как сообщил УНИАН начальник центра общественных связей управления внутренних дел в Днепропетровской области Алексей Щербатов, сегодня около 12.00 на номер 102 поступило сообщение о заминировании кинотеатра по адресу проспект Правды, 86.
«Были эвакуированы 280 человек. Специалисты взрывоопасных веществ не обнаружили», - сообщил А.Щербатов.
По данным милиции, сейчас устанавливается личность злоумышленника.
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