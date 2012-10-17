Колесников объяснил, зачем ему зимняя Олимпиада-2022

12:49, 17 октября 2012
Общество
2301

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников уверен, что Украине выгодна борьба за право проведения зимних Олимпийских игр 2022 года.

Колесников говорит, что бороться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.Колесников сказал сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Мы будем бороться, но Олимпиаду нужно еще получить. Я ни в коей мере не умаляю заслугу Федерации футбола (Украины), которая получила Чемпионат Европы, но там 16 человек голосуют, а здесь 115. И, по крайней мере, все страны, которые имеют подобие климата, близкого к зимнему, в том числе и Сочи, бьются. Потому что, если мы получим право на проведение в Карпатах Олимпиады, мы обеспечим сотни тысяч рабочих мест навсегда», - заявил Б.Колесников.

Также он отметил, что проведение в Украине зимней Олимпиады даст возможность украинским туристам отдохнуть с детьми по внутренним ценам на зимних курортах. «Тут игра стоит свеч», - считает Б.Колесников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter