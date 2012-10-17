Колесников объяснил, зачем ему зимняя Олимпиада-2022

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.Колесников сказал сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Мы будем бороться, но Олимпиаду нужно еще получить. Я ни в коей мере не умаляю заслугу Федерации футбола (Украины), которая получила Чемпионат Европы, но там 16 человек голосуют, а здесь 115. И, по крайней мере, все страны, которые имеют подобие климата, близкого к зимнему, в том числе и Сочи, бьются. Потому что, если мы получим право на проведение в Карпатах Олимпиады, мы обеспечим сотни тысяч рабочих мест навсегда», - заявил Б.Колесников.

Также он отметил, что проведение в Украине зимней Олимпиады даст возможность украинским туристам отдохнуть с детьми по внутренним ценам на зимних курортах. «Тут игра стоит свеч», - считает Б.Колесников.