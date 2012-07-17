Колесников божится, что построенные к Евро-2012 объекты простаивать не будут

Об этом он сказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина».

«В Украине просто нечему простаивать. «Борисполю», например, нужен был новый терминал? Нужен. В Харькове, отмечу, терминал частный, а частные владельцы всегда расторопнее, чем государство, так что и он будет востребован», - подчеркнул он.

По его словам, «аэропорт во Львове тоже нужен. Какой же он пустой, если по сравнению с прошлым годом число пассажиров выросло ровно в два раза? Так что говорить, что он пустует, некорректно. Кроме того, там теперь появляются новые маршруты, например, сейчас открывается маршрут Львов-Лондон, осуществляются полеты в Германию».

Вместе с тем Б.Колесников считает, что для успешной эксплуатации стадионов необходимо разработать маркетинговую программу.

«Что касается стадионов, то у нас два объекта, которые построило государство, потому что оно брало на себя обязательства по проведению Евро — это стадион "Олимпийский" и стадион во Львове. Теперь все будет зависеть от той компании, которая эти объекты эксплуатирует. Еще, конечно же, многое будет зависеть от успеха львовских клубов. То есть надо разработать хорошую маркетинговую программу, заняться, например, организацией там массовых мероприятий, концертов», - добавил он.

Отвечая на вопрос что из того, что планировалось сделать для проведения чемпионата Европы по футболу, сделать не успели и что можно было бы сделать лучше, Б.Колесников ответил: «Самое главное — это, конечно же, дороги. С ними мы до конца не успели. Не так быстро строили, как хотелось бы».

При этом он добавил, что «оценивать подготовку нашей страны к чемпионату должна западная пресса». «Именно ее представители должны делать оценки, а не мы себя должны хвалить. Если бы было больше времени, можно было бы намного больше сделать», - убежден министр.