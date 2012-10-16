Официальный курс валют на 16 октября

04:00, 16 октября 2012
Общество
1912

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 16 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 15 октября – 799.3000)

100 EUR – 1036.7720 (на 15 октября – 1036.6921)

10 RUR – 2.5718 (на 15 октября – 2.5806)

Все курсы валют на 16 октября

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter