Официальный курс валют на 16 октября

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 16 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 15 октября – 799.3000) 100 EUR – 1036.7720 (на 15 октября – 1036.6921) 10 RUR – 2.5718 (на 15 октября – 2.5806) Все курсы валют на 16 октября

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