Официальный курс валют на 16 октября
04:00, 16 октября 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 16 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 15 октября – 799.3000)
100 EUR – 1036.7720 (на 15 октября – 1036.6921)
10 RUR – 2.5718 (на 15 октября – 2.5806)
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