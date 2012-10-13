Реконструкцию Симферопольского аэропорта отдали оффшору с одним человеком в штате

Как утверждает ZN.UA, ради сомнительных голландцев крымская власть отказала китайским инвесторам, которые предлагали вложить в реконструкцию гораздо большие средства.

Проект нидерландской компании Van den Akker Holding BV выиграл конкурс по реконструкции аэропорта «Симферополь» - второго по пассажиропотоку аэропорта в стране.

По данным ZN.UA, проект стоимостью в полмиллиарда гривен получила фирма, уставный капитал которой составляет всего 18 тыс. евро. Единственным ее конкурентом была неназванная компания из Литвы, которая потеряла, надо думать, интерес еще до завершения конкурса. «Представители этой компании в итоге не пришли на конкурс. Им звонили, но не смогли дозвониться », - пояснили ZN.UA отсутствие конкуренции в Республиканском комитете Крыма по транспорту и связи.

За месяц до конкурса интерес к проекту проявляли китайские инвесторы, которые готовы были реконструировать аэропорт в Симферополе и морпорт в Ялте.

ZN.UA купило выписку из реестра Торгово-промышленной палаты Нидерландов, согласно которой Van den Akker Holding - это маленькая частная компания с ограниченной ответственностью (BV), ее уставный капитал составляет минимальную для регистрации сумму в 18 тыс. евро. В штате, как следует из реестра, всего один человек. Компания была основана в 2004 году, последнее изменение в реестр вносились в 2009-м, а вот финансовый отчет за 2010 год был сдан только в начале 2012 года.