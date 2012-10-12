Фундамент Десятинной церкви завалят метровой бетонной плитой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра Бригинца, об этом шла речь на заседании Консультативного совета при Главном управлении охраны культурного наследия КГГА.

По данным депутата Киевсовета, заказчиком проекта строительства плиты-монолита на фундаменте Десятинной церкви является коммунальное предприятие «Дирекция реставрационно-восстановительных работ».

«В свое время к археологам обратились проектировщики стеклянного купола, которым должны были накрыть фундаменты Десятинной церкви, с просьбой определить места, где могут быть установлены сваи для поддержки купола. Сегодня эти данные используются проектировщиками для установки бетонной плиты метром толщиной», - заметил А.Бригинец.

Депутат отметил, что соответствующий проект под названием «Проект консервации и современной музеефикации остатков фундаментов, проект благоустройства территории и строительства музея над остатками Десятинной церкви» уже проходит процедуру государственной экспертизы Минрегионстроя.

«В действительности же речь идет о создании «фундамента» для нового строительства. Что это будет за сооружение, можно понять из задания, которое заказчики получили от Минкультуры, который предлагает создать там место с возможностью проводить богослужения», - отметил А.Бригинец.

На заседании Консультативного совета при Главном управлении охраны культурного наследия КГГА обсуждалась необходимость обратиться к заказчику и проектировщику с требованием предоставить материалы для определения соответствия реставрационного задания и названия. Союз археологов Украины уже написал соответствующее обращение, сообщил А.Бригинец.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года председатель КГГА Александр Попов заявил, что городская власть обеспечит сохранение фундамента Десятинной церкви в его первоначальном виде.

Он подчеркнул, что полностью разделяет мнение директора Института археологии АН Украины Петра Толочко о недопустимости какого-либо строительства на фундаменте Десятинной церкви.

В декабре были проведены работы по временной консервации остатков фундамента Десятинной церкви, которые для изучения археологи откопали.

Работы проводили КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ». Остатки уникальной археологической находки с целью их дальнейшего сохранения были засыпаны песком и специальным грунтом.

Справка УНИАН. Десятинная церковь - первая каменная церковь Киевской Руси. Она была построена русскими и византийскими мастерами в 988-996 гг. в честь Рождества Богородицы во времена князя Владимира, который выделил на ее строительство и содержание десятую часть княжеских доходов - десятину (отсюда и название). В церкви был похоронен князь Владимир Святославович, его жена - византийская царевна Анна, также сюда был перенесен из Вышгорода прах княгини Ольги. В 1240 г. монголо-татары хана Батыя, захватив Киев, разрушили Десятинную церковь. В 1758 году церковь была отстроена. В начале 30-х годов XX века Десятинная церковь была уничтожена в связи с намерениями советской власти построить в этом районе правительственный квартал.