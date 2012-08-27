Минрегион пообещал разобраться со строительством возле Десятинной церкви

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, являются ли законными работы, которые осуществляют священники, и как реагирует власть на эти действия.

По словам А.Попова, в четверг, 23 августа, он имел разговор в Минрегионстрое по этому вопросу, “и получил от них заверение в том, что Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля выйдет на место и сделает предписание относительно того, что такие работы проводятся незаконно и их нужно приостановить”.

А.Попов сказал, что сегодня планирует узнать, было ли выдано такое предписание и остановлены ли работы.

Справка УНИАН. На прошлой неделе ряд СМИ сообщили, что УПЦ МП продолжает незаконно достраивать часовню на охранной территории Десятинной церкви.

К сооружению пристроено помещение (спереди и сзади), над центральной частью надстроен металлический каркас для увеличения размера купола часовни.

По подсчетам, размер сооружения в результате увеличится как минимум в два раза. Территория Старокиевской горы, где ведутся работы, является заповедной, поэтому строительство на ней запрещено.

В профильной комиссии Киевсовета утверждают, что «из ответов компетентных органов очевидно, что это сооружение не имеет никаких документов и права быть установленным именно на этом месте».