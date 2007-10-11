У Ющенко хотят перевести Нафтогаз и Газпром на прямые отношения

В Секретариате Президента Украины считают целесообразным переход НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» на прямые отношения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

По его словам, такая система будет ясна и понятна. Существующая же система поставок газа в Украину через посредников вносит неясности и осложняет ситуацию.

При этом он подчеркнул, что, скорее всего, существующая в текущем году система поставки газа сохранится на 2008 год.

Вместе с тем он отметил, что в директивах Президента для участников газовых переговоров отмечено, что Украина будет настаивать на том, чтобы вернуться к еще действующим договоренностям 2000-2001 годов, в соответствии с которыми на межправительственном уровне подписывался протокол премьер-министрами, где каждая из сторон брала бы на себя государственные гарантии. Соответственно, Россия - по поставке газа, Украина – по транзиту газа.