Во вторник, 9 октября 2012 года, в 11:00 возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) (ул. Жилянская, 120а) начнётся акция обманутых вкладчиков «Экспобанка» «Судейский произвол – на колени перед Законом!».

Возле входа в ВККСУ будет выполнен ритуал наказания судьи Фемидой, результат – разоблачение и пожизненное отстранение его от работы в судебной системе.

Вкладчики обратились в ВККСУ с просьбой привлечь к ответственности судью Святошинского районного суда г. Киева Ивана Бандуру за систематические нарушения при рассмотрении уголовного дела по обвинению должностных лиц Станкостроительного филиала коммерческого банка «Экспобанк» в краже вкладов граждан в размере 40 млн грн.

ВККСУ приняла решение о проведении проверки правомерности действий судьи И. Бандуры и получения от него письменных объяснений по поводу данных фактов.

Организатор акции – гражданская кампания «Форум спасения Киева»

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Виталий Черняховский

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