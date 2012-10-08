В Украине резко похолодает

С 10 по 13 октября в Украине будет наблюдаться довольно прохладная погода, температура воздуха ночью будет 2-7 градусов тепла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Гидрометцентра Украины Николай Кульбида

По его словам, такой уровень температуры будет сначала в западных областях, а затем распространится на другие регионы, за исключением юга Украины.

Кроме того, на поверхности почвы, а в Карпатах - и в воздухе, будут наблюдаться заморозки от -1 до -5 градусов.

Максимальная дневная температура будет преимущественно составлять от 10 до 16 градусов тепла, и только на юге и в юго-восточных областях столбик термометра поднимется до 20-22 градусов тепла.

По словам Н.Кульбиды, 14-15 октября в Украине ожидается перемещение довольно активного атмосферного фронта, который будет частично повторять погодную ситуацию, складывающуюся на сегодня. То есть, как объяснил Н.Кульбида, в эти два дня в Украине пройдут дожди, и больше всего их ожидается в западных, центральных и северных областях, гораздо меньше - на востоке и юге страны.

Также Н.Кульбида сообщил, что в высокогорье Карпат выпал снег - от 3 до 10 см.

По его словам, сильные дожди, которые прошли в Карпатском регионе, обусловили определенный рост уровня воды в реках. «В большинстве случаев это является положительным моментом, поскольку до этого в большинстве карпатских рек был чрезвычайно низкий уровень воды, а значит эта ситуация улучшит состояние с водными ресурсами в этом регионе. Никаких угроз для населения и территорий эти дожди не несут. Сегодня дожди над Карпатами прекращаются и, таким образом, дальнейшего осложнения ситуации в этом регионе не стоит ожидать», - отметил Н.Кульбида.