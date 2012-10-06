СМИ: Убийца из «Каравана» раньше охранял экс-главу «Нафтогаза»

Об этом в интервью ТСН рассказала мать подозреваемого.

"Я спрашивала последний раз, когда он ко мне приезжал на день рождения 18 сентября, где он сейчас работает. Сын сказал мне, что работает охранником некоего бизнесмена и ничего больше не сообщил. Также он ранее работал в охране Бакая", - сказала Галина , мать стрелка из "Каравана".

Как известно, Игорь Бакай с апреля 1997 по январь 2000 гг был внештатным советником президента Леонида Кучмы, а также с апреля 1998 по апрель 2000 гг. - председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

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Отец Ярослава Мазурка раньше занимался оружием. Мужчина умер 9 лет назад. Со слов матери разыскиваемого, еще при жизни он хотел переделать автомат Калашникова на какое-то оружие, однако ему не дали разрешения и отказали в патенте.

Ранее мать стрелка также рассказала, что хотела покончить с собой после того, как узнала, что натворил ее сын.

Отметим, 5 октября милиция сообщила, что Мазурок является уроженцем Львовской области, а последние годы жил в Киеве. Также, согласно данным соцсетей, вероятный стрелок, якобы заходил в "Одноклассники" вчера днем.

Как известно, в среду, 26 сентября, молодой парень в "Караване" расстрелял охранников. Трое были убиты, четвертый ранен и прооперирован.