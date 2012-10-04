В милиции не спят, чтобы дело стрелка из Каравана не стало «висяком»

"Я, к сожалению, не могу порадовать какими-то сенсационными заявлениями о раскрытии преступления, совершенного 26 сентября в ТРЦ Караван. Оперативные мероприятия продолжаются. Милиция почти не спит, работает над тем, чтобы раскрыть это преступление", - отметил Полищук, которого цитирует ЛІГАБізнесІнформ.

Он обратил внимание на то, что МВД все чаще упрекают в том, что время идет, а результатов работы нет. "Давайте дадим время. Вы знаете, что раскрытие многих резонансных преступлений идет годами, десятилетиями. Есть категория, которые вообще не раскрываются, так называемые "висяки". Это своеобразное состязание между злоумышленником и правоохранителями, и я надеюсь, что оно будет раскрыто", - добавил он.

Полищук подчеркнул, что у следователей есть хорошие наработки по этому делу, каждый день в МВД поступают сообщения от граждан о возможном местонахождении подозреваемого. Вся подобная информация регистрируется и проверяется. "Сотрудники МВД постепенно идут к раскрытию этого преступления. Мы все надеемся, что злоумышленник будет задержан", - добавил он.