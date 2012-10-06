СМИ: мать стрелка из «Каравана» хотела покончить с собой

Об этом она рассказала в интервью ТСН.

"Я хотела повеситься несколько раз, чтобы не переживать такой стыд. Лучше бы мне привезли его в гробу", - рассказывает Галина, мать убийцы.

По ее словам, семья у них была благополучная, никто не пил и все жили в достатке. Весть о преступлении сына ввергла женщину в шок. Ее забрали в милицию для дачи показаний, где продержали 3 дня.

Женщина также рассказала, что ее сын приезжал 18 сентября к ней на день рождения и пробыл два дня. Когда она предлагала ему деньги, тот отказался, так и не раскрыв матери места своей работы.