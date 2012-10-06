СМИ: мать стрелка из «Каравана» хотела покончить с собой
13:25, 06 октября 2012Общество
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Мать "караванского" стрелка хотела покончить с собой, когда узнала о том, что ее сын совершил в киевском торговом центре.
Убийцу до сих пор ищут
Об этом она рассказала в интервью ТСН.
"Я хотела повеситься несколько раз, чтобы не переживать такой стыд. Лучше бы мне привезли его в гробу", - рассказывает Галина, мать убийцы.
По ее словам, семья у них была благополучная, никто не пил и все жили в достатке. Весть о преступлении сына ввергла женщину в шок. Ее забрали в милицию для дачи показаний, где продержали 3 дня.
Женщина также рассказала, что ее сын приезжал 18 сентября к ней на день рождения и пробыл два дня. Когда она предлагала ему деньги, тот отказался, так и не раскрыв матери места своей работы.
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