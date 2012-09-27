Мажор Рудь, сбивший насмерть трех женщин, таки сядет на 6 лет

Сегодня Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор Апелляционного суда Запорожской области от 10 апреля 2012 года сыну днепропетровского экс-райпрокурора Дмитрию Рудю, которому было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

По теме: Пшонка сказал, что мажор Рудь никуда не свалит и будет сидеть

Прокурор по делу Оксана Дрогобицкая сообщила, что прокуратура с решением Высшего спецсуда соглашается. С сегодняшнего дня приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

«Д.Рудь после оглашения решения кассационной инстанции взят под стражу и будет направлен для отбывания наказания в исправительное учреждение», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года Д.Рудь на джипе сбил насмерть трех женщин на пешеходном переходе Набережной Победы в Днепропетровске, после чего скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан милицией.

В отношении Д.Рудя было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек».

В июне 2011 года Хортицкий районный суд Запорожья осудил Д.Рудя к 5 годам лишения свободы и, несмотря на многочисленные протесты представителей общественности, освободил его из-под стражи под залог в 17 тыс. грн на период судебного следствия.

Прокуратура Запорожской области обратилась в апелляционный суд с требованием усилить наказание подсудимому до 7 лет лишения свободы. 10 апреля 2012 года Запорожский апелляционный суд осудил подсудимого к 6 годам лишения свободы, лишил права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Однако прямо из зала суда Д.Рудь вышел на свободу. Как объяснили УНИАН в суде, в ходе судебных заседаний не поднимался вопрос об изменении ранее избранной ему меры пресечения, поэтому она действует до вступления решения суда в законную силу.