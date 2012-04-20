Пшонка сказал, что мажор Рудь никуда не свалит и будет сидеть

Сын днепропетровского экс-райпрокурора Дмитрий Рудь, который за смерть трех женщин 10 апреля был приговорен к 6 годам лишения свободы, но отпущен из зала суда, «будет сидеть».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Запорожье генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, отвечая на вопрос о том, уверен ли он, что Д.Рудь не использует время до вступления приговора в законную силу для того, чтобы «свалить из страны».

«Никуда он не свалит. А если свалит, то за это будут нести ответственность те, кто должен обеспечивать, чтобы он не свалил: у него есть мера пресечения, которая определена судом - не содержание под стражей, а иная (избрана Хортицким райсудом Запорожья в виде залога в 17 тыс грн - УНИАН). Когда приговор вступит в законную силу, он будет отбывать наказание – будет взят под стражу», - заверил генпрокурор.

Он также отметил, что понимает обеспокоенность общественности по поводу дел «мажоров», однако считает, что на сегодняшний день причин для нее нет.

«Присутствующее волнение по поводу «мажоров» порождено тем, что раньше им удавалось избегать уголовной ответственности, но сегодня этого нет. Мы нацелены на то, чтобы было равенство перед законом: совершил – неси ответственность», - заявил В.Пшонка.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года Д.Рудь – сын экс-райпрокурора г. Днепропетровска и судьи на джипе сбил на смерть 3 женщин на пешеходном переходе в Днепропетровске, после чего скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан правоохранителями. В отношении Д.Рудя было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 УК Украины – «Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек».

В июне 2011 года Хортицкий районный суд приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы и, не смотря на многочисленные протесты представителей общественности, освободил Д.Рудя из-под стражи под залог в 17 тыс грн на период судебного следствия. Прокуратура Запорожской области обратилась в Апелляционный суд региона по поводу ужесточения наказания подсудимому до 7 лет лишения свободы.

10 апреля 2012 года Запорожский апелляционный суд приговорил подсудимого к 6 годам лишения свободы, лишил права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Однако прямо из зала суда Д.Рудь вышел на свободу. Как пояснили УНИАН в суде, в ходе судебных заседаний не поднимался вопрос об изменении ранее избранной ему меры пресечения - залога в 17 тыс. грн., следовательно, именно она и действует до вступления решения суда в законную силу.