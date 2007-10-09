Янукович: Мы обеспечим стабильность власти и стабильность отношений с Россией

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется на то, что формат отношений между Украиной и Россией не изменится, несмотря на политическую ситуацию, которая, по его словам, в Украине «еще довольно неопределенная».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в ходе встречи с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ в резиденции президента в Новоогарево.

При этом он выразил уверенность в том, что украинское правительство обеспечит стабильность власти и стабильность отношений с Россией.

«Мы обеспечим стабильность власти и обеспечим стабильность отношений с нашим стратегическим партнером – с Россией», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава украинского правительства также выразил удовлетворение сегодняшней встречей с премьер-министром России Виктором ЗУБКОВЫМ. «Мы нашли полное согласие в продолжении той работы, которую мы начали полтора года назад, создав межправительственную комиссию, которая в значительной мере стабилизировала торгово-экономические отношения между Украиной и Россией», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Так, прирост торгового баланса двух стан составляет 30%, и в этом году впервые товарооборот ожидается приблизительно в 30 млрд. долларов.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что планы сотрудничества двух стран, гораздо шире, чем имеются на сегодняшний день, и они вполне осуществимы, «в обязательном порядке на высшем государственном уровне между президентами Украины и России».

Кроме того, украинский премьер заявил, что Украина удовлетворена сотрудничеством с Россией по многим вопросам, в частности в таких приоритетных направлениях как энергетическая политика.

«В топливно-энергетическом комплексе мы достигли очень серьезных, мы считаем существенных результатов, и сегодня в очередной раз мы подчеркнули и стабильность наших отношений, и твердость наших намерений интегрировать экономики Украины и России», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о долге хозяйствующих субъектов Украины перед «Газпромом», В.ЯНУКОВИЧ отметил, что дисциплина между хозяйствующими субъектами не должна ущемлять интересы государства.