ГАИ ищет водителей, скрывшихся после наезда на пешеходов в Киеве

Не установленные водители, совершив наезды на пешеходов, с места ДТП скрылись, сообщили УНИАН в Управлении ГАИ столицы.

В частности, 26 сентября в 20.00 на Лесном проспекте (Деснянский район) автомобилем «Мерседес Бенц 320» был совершен наезд на пешехода – мужчину 1951 года рождения. В результате наезда пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, ушиб головного мозга, перелом ребер и был доставлен в больницу.

В тот же день в 22.50 на улице Метрологической, 16-а (Голосеевский район) неустановленным автомобилем был совершен наезд на 27-летнего мужчину. Его также с тяжелыми травмами - закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки и живота, сотрясением головного мозга госпитализировали в больницу.

В обоих случаях после наезда водители, не остановившись, покинули место происшествия. В их действиях усматривается нарушение п. 2.10 ПДД (в случае причастности к ДТП водитель обязан немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия).

Столичная ГАИ обращается к свидетелям с просьбой предоставить любую информацию относительно ДТП на телефон «горячей линии» 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно).

В целом, 26 сентября в столице было зарегистрировано 6 ДТП (5 наездов на пешеходов), в которых 6 человек получили травмы.