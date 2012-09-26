В центре Харькова с 19-го этажа выбросился 18-летний парень

Как сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Наталия Захарова, чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром на улице Культуры в центральной части города.

По ее данным, парень выбросился из окна квартиры на девятнадцатом этаже. От полученных травм он скончался на месте.

Н.Захарова отметила, что в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и отрабатывают все возможные версии трагедии.