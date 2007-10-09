Янукович в Кремле замолвил слово за украинское сало

Премьер-министр России Виктор ЗУБКОВ пообещал, что вопрос возобновления поставок мясомолочной продукции некоторыми украинскими предприятиями в Россию будет рассмотрен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Москве в ответ на информацию премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что ряд украинских предприятий, производящих мясную и молочную продукцию, выполнили условия российской ветеринарной службы по качеству продукции и готовы возобновить поставку.

В.ЗУБКОВ сказал, что даст поручение рассмотреть этот вопрос.

Напомним, Россия запретила ввоз на свою территорию продукции украинского животноводства с 20 января 2006 года в связи с несоблюдением Украиной ветеринарно-санитарных норм.

Российские эксперты провели инспектирование 25 мясоперерабатывающих и 9 молокоперерабатывающих предприятий Украины, по результатам которых к концу августа 12 мясо- и 6 молокозаводов Украины получили разрешение на экспорт продукции в Российскую Федерацию.