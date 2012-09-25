Киевский банк выдал крупную сумму по поддельному постановлению суда

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Святошинского района города Киева, Подольским районным судом во время рассмотрения гражданского дела о разделе имущества супругов был наложен арест на банковские счета мужа, на которых хранилось 280 тыс. евро.

Муж подделал и лично предоставил в банк несуществующее постановление суда, по которому денежные средства из-под ареста были освобождены и выданы ему в полном объеме.

Поддельное постановление суда было выполнено по письменной резолюции должностного лица банковского учреждения, которое приняло судебный документ от гражданина и не проверило его действительность.

Как результат, муж лишил жену части совместного имущества супругов на более чем полтора миллиона гривен.

По законодательству, банк снимает арест со средств клиента по решению суда, которое поступило непосредственно из суда.

За мошенничество и подделку постановления суда в отношении мужа возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка и использование поддельных документов).