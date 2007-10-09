Кабмин должен сам предложить повысить цену на газ до 180 долларов?

Цена на газ для Украины будет повышена независимо от состава будущей коалиции. Об этом сказал председатель Правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий БОРОВИК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, отметил: "Независимо от того, будет в Украине «оранжевая» или «коричнево-голубая» коалиция, Россия все равно будет поднимать цену на газ для Украины». «Цена будет расти независимо от того, существуют ли теплые отношения наших политиков. Это подтверждает пример отношений России и Беларуси", - сказал В.БОРОВИК.

При этом он не исключил, что «цена на газ может вырасти до 180 долларов за тысячу кубометров и даже выше".

В.БОРОВИК считает, что будущему правительству необходимо «играть на опережение».

"Правительство должно само предложить России повысить цену на газ до 180 долл. за тыс. кубометров, тогда Украина сможет поднять вопрос о пересмотре ставки на транзит газа для России в 2-2,5 раза... Я думаю, что в ближайшие дни мы увидим, что этот сценарий реальный", - сказал В.БОРОВИК.

Напомним, до января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долларов за 1 тыс. куб. м. С января 2006 года - по 95 долл. за 1 тыс. куб. м, с января 2007 года - по 130 долл. за тыс. куб. м. Европейским потребителям Россия продает газ в среднем по 230 долл. за тыс. куб. м.

Украина ежегодно потребляет около 75-76 млрд. куб. м природного газа, собственная добыча составляет около 21 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. Альянс «Новая энергия Украины» - неправительственная общественная организация, которая занимается вопросами энергосбережения, аналитической деятельностью в сфере энергетики. Контакты с туркменскими газовиками члены Альянса поддерживают более 10 лет.