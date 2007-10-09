Эксперты считают, что цензуру в СМИ заменили ”заказухой”

Во время предвыборной кампании подавляющее большинство СМИ активно размещали заказные материалы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий отчет по результатам мониторинга СМИ во время предвыборной кампании обнародовал сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель комитета «Равенство возможностей» Александр ЧЕКМЫШЕВ.

«Отказавшись от темников, часть общенациональных и региональных телеканалов, газет не смогли отказаться от искушения подменить политические новости политической «джинсой», - сказал А.ЧЕКМЫШЕВ.

По его словам, большинство новостийных материалов в общенациональных СМИ, где вспоминались политические партии или их представители, были проплаченными. Он добавил, что лишь отдельные каналы показывали новости, которые можно назвать классическими телевизионными новостями, все остальное было политической «джинсой».

По его убеждению, это несет не меньшую угрозу, чем когда были “темники”.

В соответствии с отчетом, эксперты в ходе мониторинга зафиксировали в сентябре стремительный рост количества сюжетов, которые имеют явные или скрытые признаки заказных. «Характерные признаки: отсутствие информационного повода или создание его искусственно, подчеркнут позитивный характер информации о политической силе, низкая социальная значимость информации”, - сказал А.ЧЕКМЫШЕВ. Он привел пример «ноу-хау» этой кампании. В частности, ведущий ставит острые вопросы, а политик блестяще на них отвечает, читая из суфлера. По его словам, отличием этих выборов является то, что журналисты перестали использовать оценочные суждения.

В отчете отмечается, что на протяжении всей избирательной кампании можно было проследить симпатии телеканалов к определенным политическим силам. В частности, «1+1» прямо или опосредствовано симпатизировал БЮТ; ТРК «Украина», НТН, и «Интер» - Партии регионов; в то же время «5 канал», «Тонис», «Новый канал», СТБ, УТ-1 и ICTV пытались подавать информацию более объективно. При этом в теленовостях практически не различали понятий «политик», правительственный «чиновник», отмечают эксперты.

Кроме того, мониторинг показал, что ни одна из тиражных всеукраинских газет не придерживалась журналистских стандартов. «Практически все издания пользовались оценочными суждениями, были далеки от объективности и сбалансированности, активно использовали манипулятивные технологии. Кроме того, крайне распространенным явлением в этой кампании стала публикация изданиями материалов, имеющими все признаки скрытой рекламы, – так называемой политической «джинсы», - отмечают эксперты. В соответствии с данными, это касается «Комсомольской правды в Украине», «Зеркала недели», «Сільських вістей», «Сегодня», «України молодої».

Также выборы активно освещали Интернет-сайты, причем больше всего вниманием пользовалась Партия регионов, НУ-НС и БЮТ. Больше всего информации о выборах было на сайтах «Украинской правды», «PROUA» и «Главреда». Немного меньше – на бесплатной странице УНИАН и сайте «Обозреватель».

Мониторинг проводился в рамках проектов «Украинский монитор», «Барометр политической рекламы» и «Барометр сознательного выбора» с 1 августа по 24 сентября 2007 года по методам контент-анализа, экспертного анализа содержания телепрограмм, а также метода сравнения текста ведущего, закадрового текста и «картинки».

Мониторинг проводился при поддержке международного фонда «Возрождение» и Офиса Координатора проектов ОБСЕ в Украине.