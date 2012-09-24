Синоптики обещают теплую погоду до конца месяца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель директора Украинского гидрометцентра МЧС Украины Анатолий Прокопенко.

Он добавил, что до конца месяца также на большей части территории Украины будет сухая погода.

В частности, с 24 сентября в Украине будет без осадков, температура днем будет составлять 14-19 градусов.

25 сентября на некоторых территориях ожидаются дожди. Вместе с тем температура воздуха днем будет составлять 18-24 градуса, а на юге – до 28 градусов.

Такой же температурный режим сохранится и на следующий день.

27-28 сентября в большинстве регионов Украины будет без осадков, а температура будет составлять 22-27 градусов, на юге – до 30.

Несколько прохладнее будет 29-30 сентября, в эти дни температура будет составлять 18-24, а на юге – до 28 градусов.

А.Прокопенко добавил, что на Юге теплая погода сохранится до 10 октября и в среднем температура будет составлять около 20 градусов.