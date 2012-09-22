Первый вице-премьер: цены на бензин будут на нынешнем уровне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Краматорске (Донецкая обл.).

В.Хорошковский отметил, что «цены на нефть и бензин не зависят на сегодняшний день от Украины, это абсолютно рыночная категория». Но при этом он подчеркнул: «Если вы обратили внимание, они (цены на нефть и бензин – УНИАН) имеют определенную тенденцию к снижению. Состояние экономики Европы, США и Китая не позволяют говорить о бурном росте».

По мнению вице-премьер-министра Украины, «скорее всего, цены на нефть не будут резко колебаться».

Я думаю, что цена на бензин будет на таком же уровне, а может даже немного снижена», - заключил В.Хорошковский.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост цен на розничном рынке нефтепродуктов продолжается, несмотря на заявление министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко о том, что цены повышаться не будут, сделанное им перед заседанием Кабинета министров на прошлой неделе.

В среднем по Украине за текущую неделю цены на бензин поднялись на 5 коп.

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По состоянию на 21 сентября, в Украине сформировались следующие цены на топливо:

А-76/80 - 10,43 грн за литр; А-92 - 10,76 грн за литр; А-95 - 11,06 грн за литр; ДТ - 9,83 грн за литр.

Напомним, 12 сентября Ю.Бойко заявил, что цена на бензин в Украине должна оставаться на нынешнем уровне.

Отвечая на уточняющий вопрос, на каком уровне должна быть цена на бензин в Украине, министр сказал, что на сегодняшнем уровне и повышаться не будет. В частности, по словам министра, средняя цена на бензин А-95 составляет 10,86 грн, а на дизельное топливо - 9,80 грн.

Ранее, экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила на вторую декаду сентября верхнюю границу ценового коридора на бензин и дизельное топливо.

Верхняя граница ценового коридора на ДТ выросла на 17 коп. - до 10,35 грн за литр; на А-95 - 21 коп., до 11,41 грн за литр; А-76/80 - 20 коп., до 10,37 грн за литр; А-92 - 20 коп., до 10,88 грн за литр.