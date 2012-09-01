Эксперты: Украину заполонит низкосортный бензин из России

Об этом УНИАН заявили заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев и исполнительный директор Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Владимир Емелин.

«Техническим регламентом предлагается использование топлива стандарта Евро-3 до конца 2016 года. В 2014 году заканчивается эта история в Таможенном союзе, а нам предлагают еще 2 года после этого использовать Евро-3. Представьте себе, куда поплывут некачественные продукты из Казахстана и России», - отметил В.Емелин.

«Проект технического регламента в отношении автомобильного бензина и дизельного топлива исключает возможность реализации качественного топлива в Украине», - уточнил Г.Рябцев

Одновременно эксперты обратили внимание на тот факт, что подготовленный Минэнергоугля проект технического регламента исключает топливо, которое производится из газового конденсата с добавлением биокомпонентов.

«То есть то, что производит, например, Шебелинский ГПЗ, оно вообще не будет никак контролироваться», - сказал Г.Рябцев.

По словам экспертов, аналогичная ситуация происходит и с топливными смесями. На данный момент в Украине не существует государственного стандарта на топливные смеси, они отсутствуют и в техническом регламенте.

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30 августа Министерство энергетики и угольной промышленности Украины на своем сайте разместило проект постановления Кабинета министров "Об утверждении Технического регламента в отношении требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам".

Проект документа разрешает использование бензина и дизельного топлива стандарта Евро-3 до конца 2016 года.

Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

23 ноября 2010 года Экспертно-аналитическая группа по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете Министров Украины (ЭАГ) поддержала продление действующих стандартов качества топлива на два года.

12 ноября пресс-служба Госпотребстандарта сообщила, что ведомство предлагает с 1 января 2011 года отменить действие стандарта ДСТУ 4063-2001 только в части высокооктановых бензинов, а для бензинов А-76 и А-80 будут действовать старые стандарты.

На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

О готовности с начала 2011 года освоить выпуск нефтепродуктов, соответствующих требованиямЕвро-4 и Евро-5, заявили Одесский, Кременчугский и Лисичанский НПЗ.

Модернизированные НПЗ и крупные автозаправочные сети также выступают за переход на улучшенные стандарты, предлагая внедрить систему дифференцированного налогообложения по принципу «выше качество – ниже налог».