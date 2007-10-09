Европа будет искать маршруты газопроводов в обход Украины?

В Москве сегодня ожидается подписание документов относительно погашения задолженности украинских компаний за российский газ. Накануне этот вопрос согласовали министр топлива и энергетики Украины Бойко и голова правления концерна „Газпром” Миллер. О газе будет говорить в Москве и премьер-министр Украины Виктор Янукович. Координатор группы экспертов по реализации энергетического меморандума Украина-ЕС Александр Тодийчук считает, что спор с „Газпромом” очень негативно отразится на международном имидже Украины.

Александр Тодийчук отметил обеспокоенность Брюсселя очередной угрозой нестабильности газоснабжения через территорию Украины: «Они боятся того, что украинско-российские проблемы опять повлекут перебои в газоснабжении, что обязательно повлияет на формирование газовых цен на рынке Евросоюза». Эксперт объяснил, что европейцы не хотят вмешиваться в длительный газовый спор между Киевом и Москвой, и напомнил, что „Газпром” уже предупредил о возможности уменьшения транзита газа в ЕС из-за проблем в отношениях с украинской стороной. Новое украинское правительство должно предоставить гарантии технического состояния магистральных газопроводов, политической стабильности как гарантии нормализации отношений с российским поставщиком газа и сформировать четкий график перехода на рыночные цены на газ, чтобы предотвратить спекуляции на этой почве в украинско-российских отношениях. Иначе, отметил Тодийчук, Брюссель непременно реализует свои предупреждения о разработке обходных маршрутов газопроводов.

Немецкая волна