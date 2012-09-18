Перед голосованием Украина будет спать на час дольше

Об этом пишет газета «Комсомольская правда в Украине», отмечая, что по данным ее источников в парламенте, депутаты передумали отказываться от «зимнего» времени.

В частности, заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Михаил Чечетов сообщил изданию, что вопрос о целесообразности перевода стрелок часов дважды в год достаточно дискуссионный.

«И накануне выборов мы не хотим поднимать темы, которые взрывают общество. Ведь нас могут обвинить, что мы подыгрываем России, или даже узреть, что, отменив переход на зимнее время, мы даем сигнал Кремлю о готовности вступить в Таможенный союз. Поэтому до выборов мы не будем даже обсуждать «временной» законопроект», - сказал М.Чечетов.

«Комсомольская правда» напоминает, что идея отказаться от перехода на страны на «зимнее» и «летнее» время возникла в украинской власти после того, как в России было принято решение об отмене перевода времени. Этим летом в Госдуме был зарегистрирован новый законопроект о переходе на «зимнее» время. Предлагается в последнюю неделю октября перевести стрелки часов сразу на два часа назад.

Как сообщал УНИАН, впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на «зимнее» время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят более чем в 110 странах мира.

В феврале этого года Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О порядке исчисления времени на территории Украины", которым предусмотрено введение времени второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки. В случае его принятия он вступил бы в силу с 1 ноября 2012 года.