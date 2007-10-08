Арестовали бывшего охранника Кушнарева
Его проверяют на причастность к 3 взрывам
Игорь Бударный, бывший телохранитель Евгения Кушнарева, арестован. Об этом «МедиаПорту» сообщил начальник ГУ МВДУ в Харьковской области Станислав Крижановский.
Как сообщалось ранее, Бударный сейчас проверяется правоохранителями на причастность к трем взрывам: в марте 2006-го возле офиса Партии регионов (в момент, когда оттуда выходил Евгений Кушнарев), в январе 2007-го возле гостиницы «Националь» и в июне 2007-го возле горсовета (оба раза взрывное устройство сработало неподалеку от секретаря горсовета Геннадия Кернеса).
По словам Станислава Крижановского, суд также продлил задержание другому подозреваемому, который может быть причастен к взрывам.
Станислав Крижановский также сообщил, что внутреннее расследование не подтвердило заявление Вячеслава Картавых о том, что ночью в камеру к Бударному с разрешения зам. начальника УВД области Виктора Дятлова приходили посторонние (секретарь горсовета Геннадий Кернес с охранниками).
«Внутреннее расследование по заявлению Картавых проводилось совместно силами управления внутренней безопасности, штаба и управления общественной безопасности. Подтверждения слов Картавых нет», - сказал Крижановский.