За долги Газпром может ”подчистить” газовые хранилища Украины?

Последний конфликт между ОАО "Газпром" и Украиной по поводу газовых долгов на 1,3 млрд. долл. частично вызван мировым дефицитом ликвидности.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на компанию "УкрГаз-Энерго", сообщает Украинская правда.

"УкрГаз-Энерго" объясняет неспособность заплатить за импорт газа трудностями с получением кредитов на нестабильных международных рынках.

По словам пресс-секретаря компании Виталия Кисиля, ее долги возросли до 1 млрд. долл. Ситуацию ухудшают неполные расчеты со стороны "Нафтогаза Украины".

"УкрГаз-Энерго" надеется получить краткосрочное финансирование для оплаты долгов.

"Мы ожидаем улучшения условий на международных кредитных рынках в самом ближайшем будущем и надеемся достать средства для выплаты долгов", - сказал Кисиль.

По словам источников, близких к компаниям, "Газпром" может согласиться на сделку, взяв вместо денег часть запасов газа в подземных хранилищах.

Наблюдатели отмечают, что эти шаги дадут "Газпрому" дополнительные рычаги воздействия на Украину в возможных конфликтах, так как российская компания сможет сокращать поставки в Украину, поддерживая при этом поток газа в Европу на постоянном уровне за счет этих резервов.

"Без сомнения такой сценарий ухудшит переговорные позиции Украины", - говорит бывший глава "Нафтогаза Украины" Алексей Ивченко, который близок к президенту Виктору Ющенко.

Пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов отказался от комментариев по поводу возможности такой сделки.