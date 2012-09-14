Официальный курс валют на 14 сентября

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 14 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 13 сентября – 799.3000) 100 EUR – 1031.8963 (на 13 сентября – 1030.7773) 10 RUR – 2.5456 (на 13 сентября – 2.5392) Все курсы валют на 14 сентября

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