У Богатыревой уверяют, что лекарств для онкобольных детей хватает

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, на сегодняшний день по результатам проведенных закупок для обеспечения лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями по бюджетной программе КПКВК 2301400 «Обеспечение медицинских мер отдельных государственных программ и комплексных мер программного характера» заключено договоров на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения онкобольных детей на общую сумму в 74,7 млн. грн. При этом лекарственных средств и изделий медицинского назначения поставлено на сумму 40,3 млн. грн, что составляет 54% от объема заключенных договоров.

В целом полностью или частично по закупкам 2012 года поставлено 25 основных наименований препаратов из 42 наименований, которые предусмотрены. Из 25 поставленных наименований 19 лекарственных средств поставлено досрочно.

В частности, полностью досрочно поставлены Топотекан, Ритуксимаб, Филграстим, Ганцикловир, Антитимоцитарний глобулин конский, Итраконазол, Колостимитат натрия, Этопозид, Флударабин, Моксифлоксацин, Посаконазол, Ленограстим, Линезолид, Иматиниб и др. Частично поставлены, в большинстве львиная доля от общего объема закупки, препараты Цитарабин, Вориконазол, Темозоломид, Ифосфамид. Поставляются также и изделия медицинского назначения. Досрочные поставки ожидаются и в дальнейшем, в том числе и в сентябре.

Во втором туре закупок были выставлены остальные препараты из запланированного перечня. В частности, по результатам этих закупок заключены договоры на Антикоагулянт цитрата декстрозы раствор АЦД-А, Амфотерицин-В липидный комплекс, Треосульфан.

Во время осуществления процедур не было закуплено 4 препарата. В частности, по препаратам Аспарагиназа и Антитимоцитарный глобулин кроличий закупки не состоялись, поскольку представленные предложения участников конкурсных торгов превышали сумму финансирования, которая была предусмотрена на закупку. Закупка препаратов Пегфилграстим и Ритуксимаб не состоялась в связи с тем, что во время проведения процедуры было представлено менее двух предложений участников конкурсных торгов, при чем данные предложения не отвечали медико-техническим требованиям по сроку пригодности. Для осуществления процедуры закупок указанных препаратов Постоянной рабочей группой приняты такие решения: изменить цены закупки препаратов в соответствии с письмами зарубежных фармпроизводителей, а также внести изменения относительно требований к сроку годности, который должен быть не менее 15 месяцев. Эти решения позволили начать повторную закупку указанных препаратов по сокращенной процедуре. Объявление в Вестнике государственных закупок планируется до конца этой недели.

По результатам поставок в регионы лекарственных средств и изделий медицинского назначения лечебно-профилактические заведения могут должным образом проводить необходимые стандартизированные курсы лечения в соответствии с протоколами лечения онкобольных детей, заверяют в Минздраве.